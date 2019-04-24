Тюмень, 24 апреля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Сотрудник полиции тюменского города Тобольска обвиняется в избиении закованного в наручники человека. В настоящее время данный сотрудник временно отстранён от исполнения служебных обязанностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тобольского районного суда.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Полицейский

Инцидент произошёл 6 сентября 2018 года. По версии следствия, полицейский из патрульно-постовой службы города Тобольска избил задержанного за оказанное сопротивление. Он схватил закованного в наручники человека за одежду, повалил на пол и начал наносить удары руками и ногами в область головы.

Полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Расследование завершено, дело направлено в Тобольский городской суд.

В случае установления вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.