Симферополь, 24 апреля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба РФ выяснит законность прекращения поставок стеклотары винзаводам Крыма со стороны проданного США российского предприятия «Кавминстекло». Об этом 24 апреля в Симферополе сообщил президент Союза виноделов и виноградарей РФ Леонид Попович.

Марина Каширская ИА REGNUM Винные бутылки на заводе «Массандра»

«Безусловно, нахождение «Кавминстекла» и другого крупного поставщика стеклотары в Крым «Русджама» в центре российского виноделия привело к тому, что большинство предприятий страны покупают бутылку именно у них, и они некоторым образом становятся монополистами. Но являются ли они монополистами с точки зрения закона, не до конца понятно. ФАС занимается расследованием этой ситуации», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» сообщила, что производитель стеклотары АО «Кавминстекло», недавно перешедший американским акционерам, прекращает поставки бутылок в Крым из-за угрозы санкций. По прогнозам ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», это может спровоцировать остановку винодельческих предприятий в регионе на шесть-девять месяцев.