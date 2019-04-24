Чебоксары, 24 апреля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В Чувашии подвели итоги проведения досрочного этапа ЕГЭ, в котором приняли участие свыше 260 выпускников прошлых лет и учащиеся техникумов. В целом экзамены прошли в штатном режиме, за использование сотового телефона удалён один человек. Также были попытки проноса шпаргалок. Из них около половины получили «двойки» по сдаваемым предметам, стобалльник — один. Об этом говорится в докладе минобразования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные минобразования Чувашии

Досрочно ЕГЭ сдавали с 20 марта по 10 апреля на базе двух школ в Чебоксарах. Для участия зарегистрировались 263 человека (в 2018 году — 271) — это выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей. Они сдавали 675 человеко/экзаменов (в 2018 году — 652), из них по 100 — это экзамены по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию.

В целом из 675 выбранных экзаменов было сдано 478 (в 2018 году — 366), то есть почти 30% не сдали. 123 человека не преодолели минимальный порог по предметам (в 2018 году — 65 человек), в том числе 44 человека не смогли сдать экзамен математике, 26 «двоек» поставлено за обществознание. 51 выпускник набрал свыше 80 баллов по сдаваемым предметам (в 2018 году — 21 участник), в том числе один участник набрал 100 баллов по русскому языку. Результаты могут измениться: апелляционные процедуры и перепроверки экзаменационных работ завершатся 26 апреля.

В министерстве образования отмечают, что меры безопасности были сохранены: доступ в пункт проведения экзаменов проводился через металлодетекторы, в аудиториях организовано онлайн-видеонаблюдение, привлечены общественные наблюдатели.

«К сожалению, досрочный период ЕГЭ не прошёл без нарушений. Один выпускник был удален с экзамена по химии за нарушение порядка проведения ЕГЭ (за наличие при себе телефона). Его результат был аннулирован. В целом оба пункта проведения экзамена справились со всеми поставленными задачами, экзамены прошли в штатном режиме», — говорится в докладе.

Ранее министр образования Чувашии Сергей Кудряшов на планёрке в администрации пояснил, что выпускник удалён с экзамены за использование «пластикового сотового телефона, на который металлодетекторы не реагируют».

"К сожалению, также есть попытки проноса бумажных шпаргалок», — сказал Кудряшов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной период государственной итоговой аттестации стартует в конце мая: 24 мая начинается основной государственный экзамен для выпускников девятых классов, 27 мая — ЕГЭ будут сдавать 11-классники. В Чувашии для участия в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано 6 192 участника (2018 году — 5 802 участника), ОГЭ — 12 379 участников (в 2017 году — 11 754 участника). Дополнительный период государственной итоговой аттестации состоится в сентябре.