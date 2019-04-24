Майкоп, 24 апреля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов почтил память Посла РФ в Турции Андрея Карлова, погибшего в декабре 2016 года от рук террориста. Глава Адыгеи возложил цветы к бюсту Андрея Карлова в Анкаре 24 апреля, в рамках своего визита в Турцию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи возложил цветы к бюсту Андрея Карлова

В церемонии возложения цветов к бюсту Андрею Карлову приняли участие советник Посольства России в Турции Александр Епифанов, торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин, руководитель администрации главы РА и Кабмина РА Мурат Тхакушинов, помощник Главы РА по инвестиционной политике Петр Гарнага, члены делегации Адыгеи.

Глава Адыгеи отметил значимость сохранения мирных и стабильных отношений между странами и готовность Адыгеи содействовать этому процессу, в том числе в сотрудничестве с адыгской диаспорой Турции. После возложения цветов к бюсту дипломата прошла минута молчания.

Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 г от рук террориста, который выстрелил в спину дипломату во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.