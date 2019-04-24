Минск, 24 апреля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Белорусский писатель Андрей Геращенко написал новую книгу — «Опалённая войной Белоруссия». Издание отпечатано в Минске мизерным тиражом — всего 700 экземпляров при финансовой помощи Фонда поддержи и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

ИА REGNUM Андрей Геращенко. «Опалённая войной Белоруссия»

На 200 страницах в 19 главах автор рассказал о наиболее ярких страницах великого и трагического одновременно подвига советского народа, частью которого были белорусы. Трагический 1941 год, «Сидор Ковпак. Белорусско-украинское партизанское братство» (глава 6), «Кровавый след бандеровцев в Белоруссии» (глава 16), предательство и коллаборация в годы Великой Отечественной войны, нынешние идейные «внуки полицаев» — эти и многие другие сюжеты изложены максимально доступно и ярко.

В то же время книга основана на богатом историческом материале — государственных мемориальных комплексов «Хатынь», Брестская крепость», «Линия Сталина», «Государственный музей Великой Отечественной войны» и других учреждений, а также материалов Минобороны Белоруссии и архивов. «Опалённая войной Белоруссия» богато иллюстрирована, что делает её доступной практически для всех возрастов.

ИА REGNUM Андрей Геращенко. «Опалённая войной Белоруссия»

В то же время книга содержит рекомендацию для прочтения аудиторией старше 16 лет. Откуда появилась соответствующая отметка на книге — автор обещает рассказать на днях в ходе презентации, которая состоится в Минске.

Напомним, белорусский писатель Андрей Геращенко подвергся политическим репрессиям за свои пророссийские взгляды, за неприятие радикального русофобского национализма в Белоруссии и отстаивание идеи общерусского единства. Тогда глава «официального» писательского союза — бывший милиционер Николай Чергинецпообещал: «Мы будем с такими расправляться». После полуторагодичной травли в прессе Андрея Геращенко уволили с должности начальника отдела по работе с молодёжью одной из райадминистраций Витебска, однако не выгнали из писательского союза и не бросили за решётку, как других слишком лояльных к России противников радикального местечкового национализма.