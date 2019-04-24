Кемерово, 24 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Кемерове на базе Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачева прошел VII международный инженерный чемпионат CASE-IN. Сибирская генерирующая компания (СГК) выступила партнером регионального тура.

Служба по связям с общественностью СГК СГК стала партнером международного чемпионата CASE-IN

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, перед экспертной комиссией, в которую вошли специалисты СГК, представители технических и кадровых служб предприятий ТЭК Кузбасса, отраслевых научных и образовательных организаций, выступили 7 студенческих команд Института энергетики КузГТУ. Ребята представили экспертам свои решения кейса по электроэнергетике «Развитие системы мониторинга переходных режимов (СМПР) ОЭС Востока».

Студенты разработали план-график установки новых регистраторов СМПР ОЭС Востока до 2025 года с учетом энергосистемы республики Саха (Якутия) и предложили меры для повышения её энергоэффективности.

Начальник отдела подбора, оценки, развития персонала Кузбасского филиала СГК Елена Солонко высоко оценила работу участников: «Наша компания принимает участие в чемпионате CASE-IN с 2014 года, то есть с момента основания направления «Электроэнергетика», и наши эксперты отмечают любознательность студентов, их нестандартное мышление и особый взгляд на решение тех проблем, с которыми им предлагается работать».

Победителями отборочного этапа в лиге электроэнергетики эксперты признали команду «V» в составе четверокурсников кафедры электроснабжения горных и промышленных предприятий: Марии Фроловой (капитан), Ксении Москалевой, Анастасии Хасановой и Дениса Наркевича. Ребята не первый год участвуют в чемпионате и, наконец, стали лучшими.

«Инновация наших предложений заключается в использовании и внедрении современных интеллектуальных технологий — это мультиагентные системы, технология FACTS, а также современных платформ для обработки, хранения и защиты информации — это Big data, Blockchain. Ставку в решении мы сделали на установке системы мониторинга переходных режимов на объектах крупной генерации — исключительно на подстанциях, опираясь на нормативную базу и инновационные программы развития. Таким образом, мы снизили потери, предотвратили аварии, увеличили пропускную способность линий электропередачи и окупили свое решение», — рассказали победители.

Вторыми по итогам кейс-чемпионата стали команда «Фаза» во главе с капитаном Ильей Сосновским. Они совсем чуть-чуть отстали от победителей. На третьем месте сборная второкурсников и третьекурсников — «Ли да Пес», капитан Анастасия Аксенова. Все призеры — не новички инженерного состязания и, по оценке экспертов, имеют все шансы на победу в следующий раз, если постараются лучше.

Призеры лиги награждены дипломами и призами от организатора Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» — благотворительного фонда «Надежная смена», а также памятными подарками от Сибирской генерирующей компании.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат проходит в 57 вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов в феврале — мае 2019 года более 7000 будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов решают инженерные кейсы по единой теме чемпионата «Цифровая трансформация» — одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики.

«Такой формат применения полученных знаний, как решение реальных производственных задач, учит студентов видеть и понимать проблему целиком и в ограниченных ресурсах, в частности, временных. И те студенты, которые научились этому, становятся по-настоящему ценными специалистами. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что участники чемпионатов предыдущих лет более успешны в построении карьеры, чем их менее активные однокурсники», — считает ректор КузГТУ Андрей Кречетов.

До начала мая пройдут оставшиеся отборочные этапы. Защищать честь мундира КузГТУ и бороться за звание лучших инженерных команд победителям регионального этапа предстоит в финале международного инженерного чемпионата CASE-IN в Москве 30 — 31 мая 2019 года.