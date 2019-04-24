Токио, 24 апреля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Японский производитель соуса карри House Foods Corp. совместно с профессорами Киотского университета провел исследования, в ходе которых было выявлено, что специи карри помогают бороться с заболеваниями дыхательных путей, вызванных загрязнением воздуха мелкими частицами РМ 2.5.

Исследования показали, что гвоздика, куркума, корица и кориандр обладают способностью подавлять заболевания дыхательных путей, которые вызывает загрязнитель воздуха РМ 2.5. Результаты были получены в ходе проведения лабораторных экспериментов с использованием клеток дыхательных путей человека, который не употреблял в пищу соус карри, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Частицы РМ 2.5 представляют угрозу для здоровья, поскольку они способны через легкие проникать в кровоток, вызывая инсульт, болезни сердца, рак легких, пневмонию и другие заболевания.

Компания House Foods Corp. заявила, что проведет дополнительные исследования пользы карри для здоровья человека с целью повышения продаж своей продукции.