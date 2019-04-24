Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Основная работа по выполнению национальных проектов ляжет на регионы России, ее законодательную и исполнительную власти. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что считает принципиально важной именно такой подход Совета законодателей, который с участием членов правительства регулярно сверял бы законотворческую повестку с социально-экономическими приоритетами развития России, в том числе и по национальным проектам.

Президент заявил, что рассчитывает, что именно в подобном ключе Совет законодателей и будет строить дальнейшую работу, в полной мере учитывая позицию регионов, органов МСУ, так как люди будут оценивать эффективность власти «на местах». Впрочем, эти оценки волнуют его не так сильно, как результат работы.

«Основная работа ложится именно на субъекты федерации, именно здесь, на земле решаются общенациональные задачи, формируется общая картина тех изменений, по которым люди судят об эффективности власти и результативности принятых законов. Но бог с ними, с этими оценками! Для нас результат с вами важен, вот, что нужно сделать, к чему надо стремиться, чего мы хотим добиться. Такие шансы у нас есть, появились, таких ресурсов никогда у нас не было для решения тех задач, которые нужны для развития страны», — сказал Владимир Путин.

Глава государства надеется, что Совет законодателей будет играть все более заметную роль в процессе обновления правовой базы РФ.