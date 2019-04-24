Вашингтон, 24 апреля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Геймеры массово оставляют негативные отзывы о Mortal Kombat 11 на сайте Metacritic и сервисе Steam. Поклонникам франшизы не понравилось то, что создатели игры внесли в неё модель микротранзакций и явно пошли на поводу у так называемых SWJ-активистов (сторонников борьбы с дискриминацией различных групп).

(сс) Pop Culture Geek (taken by Doug Kline) Косплейеры по вселенной Mortal Kombat

Геймеры обратили внимание на то, что в одиннадцатой части Mortal Kombat очень сложно получить призы, по их мнению, тем самым жадные создатели игры подталкивают фанатов к покупке внутриигровых ценностей за реальные деньги.

Кроме того, многие из них посчитали отвратительным, что разработчики стали продвигать посредством игры определенные политические взгляды. Геймеры заявили, что тем самым они испортили некогда успешную игровую серию.

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Сейчас пользовательский рейтинг Mortal Kombat 11 на Metacritic равен 2,5, а в Steam игра получила смешанные оценки при наличии более 2 тыс. обзоров.