Ярославль, 24 апреля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. В Ярославской области возобновлена выдача технических условий на подключение к газу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания «Газпром газораспределение Ярославль» прекратила выдавать техусловия на подключение новых объектов, ссылаясь на достижение предельной пропускной способности по газопроводу «Горький — Череповец», принадлежащий «Газпром трансгаз Ухта».

Однако ООО «Газпром трансгаз Ухта» на своем сайте изменило информацию, сняв ограничения по пропускной способности для большинства газораспределительных станций в регионе. По информации источников ИА REGNUM, это произошло в результате переговоров правительства Ярославской области со структурами Газпрома.

Ограничения остались для Переславля-Залесского, Ростова и части Рыбинска. Интересно, что районы ограничения совпадают с районами наибольших долгов за газ предприятий коммунальной сферы.

Ранее в официальном ответе на запрос ИА REGNUM ООО «Газпром трансгаз Ухта» сообщило, что пропускная способность газопровода исчерпана. Так что не исключено, что ограничения могут быть введены и вновь.