Москва, 24 апреля, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Ситуация с газом на Украине складывается не простым способом. Украина добывает сама приблизительно около 21 млрд кубометров газа в год, общее потребление газа на Украине составляет 28,5 млрд кубометров газа в год, то есть для потребностей населения Украина может обеспечить саму себя очень дешёвым газом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Газ, который импортирует Украина, в основном поступает на промышленные предприятия. Получается, что компания «Нафтогаз» повышает цены на газ, прикрываясь санкциями со стороны России и отказом закупать российский газ», — пояснил эксперт.

«Нафтогаз» приобретет тот же российский газ на площадках Европы, но уже по европейским ценам, делая при этом ещё свою наценку. Продавая свой газ населению дороже, «Нафтогаз» просто зарабатывает таким образом деньги. И не о какой социальной политике здесь речь не идёт.

«Господин Гройсман как председатель правительства Украины может с таким же успехом заставить компанию «Нафтогаз» снизить цены на газ, а не заявлять популистские лозунги. Причём при этом не надо ни с кем договариваться», — высказался Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в Киевской области завил, что украинский «Нафтогаз» должен искать дешевый газ по всему миру.

Читайте также: Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ для Украины «по всему миру»