Астана, 24 апреля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Председатель казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев не планирует принимать участие в выборах главы государства, сообщает 24 апреля агентство «КазТАГ».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

"Партия «Ак жол» гораздо больше и шире, чем Перуашев. Есть конкуренты председателю партии, и я принимаю решение, что в этих выборах участвовать не буду», — заявил председатель партии.

Он добавил, что список кандидатов от партии состоит из шести человек: Евгений Кинцель, Асан Кошмамбетов, Талгат Ергалиев, Дания Еспаева, Куат Рахимбердин и Серик Ерубаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля федерация профсоюзов Казахстана выдвинула в качестве кандидата в президенты республики Амангельды Таспихова. Решение было принято на заседании генерального совета федерации профсоюзов.