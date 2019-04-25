Вашингтон, 25 апреля, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Результат расследования российского влияния на выборы в США, инициированного по требованию Демократической партии, оказался достаточно неожиданным. Какие закономерности проявились в парадоксальном ответе, полученном на прямой, казалось бы, вопрос — «был ли ныне действующий президент США участником сговора с российскими агентами?», рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Magmens.com Маккартизм в США

Лоббисты, оказывавшие влияние на ход американского выборного процесса, расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера были обнаружены, однако не те, которые требовались разъяренным демократам. Лоббистами оказались украинцы, а их предметом — Хиллари Клинтон, но важно даже не это. Само расследование и реакция на него показывает, что к США вернулся бумеранг ненависти и лжи.

Раньше такое «информационное оружие» допускалось к использованию только против внешнего врага, но теперь всё смешалось. Теперь приемы информационной войны в США дозволено применять и против того, с кем, казалось бы, завтра придется договариваться. Но нет, конфликт начинает вестись так, как будто это не президент-республиканец, а воплощение вселенского зла. Плохой знак для политической системы страны, пытающейся удержать мировое лидерство. Как же американская элита, знаменитая своей способностью приходить к общим решениям, пришла к нынешнему состоянию «политического неистовства»?

Читайте статью Рашагейт возродил Маккартизм, который и убьет США и другие публикации Александра Запольскиса по международной политике.