Тегеран, 24 апреля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Исламская республика осуждает и признает незаконными ограничения Вашингтона для импортеров иранской нефти. Исключения, которые делают США для некоторых стран также являются частью этой незаконной деятельности, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Дипломат отметил, что МИД ведет активные переговоры с европейскими партнерами, а также со странами-союзниками на тему дальнейшего экспорта нефти в условиях санкций. В ближайшее время Иран планирует принять меры в ответ на действия Вашингтона.

Раннее, 22 апреля, госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции заявил, что США отменят квоты для импорта иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года после выхода США из СВПД, они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.