Кабул, 24 апреля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. 23 апреля Независимая комиссия Афганистана по правам человека представила официальный доклад, согласно которому за последний год по солнечной хиджре (с марта 2018 г. по март 2019 г.) жертвами продолжающегося конфликта в Афганистане стали более 11 тысяч мирных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, в ходе пресс-конференции, посвященной новому докладу, глава Независимой комиссии Афганистана по правам человека Сима Самар заявила, что в сравнении с прошлым годом по солнечной хиджре количество жертв конфликта среди мирного населения увеличилось на 19%.

Сима Самар отметила, что, хотя было зафиксировано некоторое снижение числа погибших в результате военных действий, значительно увеличилось число мирных жителей, получивших травмы и ранения различной степени тяжести в результате конфликта.

Согласно докладу, в большинстве случаев причинами жертв среди мирного населения были действия, предпринимаемые боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).