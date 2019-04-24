Москва, 24 апреля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Показатели динамики доходов жителей России, рассчитанные Росстатом по измененной методике, отражают более реальную картину, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«С одной стороны, никаких серьезных изменений пропорций в структуре доходов не произошло, а с другой стороны, такие доходы, как «оплата наемных работников» и «доходы от предпринимательской деятельности», стали рассчитывать по новой методике, и это привело к снижению показателя реальных доходов населения», — пояснила эксперт.

Существенную роль в этом сыграло изменение процентов «теневого сектора экономики». Высказывались мнения, что на падение реальных доходов влияет большой процент теневого сектора и высказывали предположение, что снижение доли теневого сектора увеличит реальные доходы населения. Конечно, принципиальных изменений не видно, всё равно реальные доходы населения на протяжении последних пяти лет снижались.

«Для роста реальных доходов населения только изменения методики недостаточно. Необходимы реальные экономические меры, чтобы росли реальные доходы населения. И не просто повышение заработных плат, а серьезные структурные изменения», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, после пересчёта по новой методике Росстат обнаружил, что в 2016—2018 гг. доходы граждан страны оказались почти на 1,75 трлн руб. больше по сравнению с предыдущими расчётами.

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