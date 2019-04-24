Симферополь, 24 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Энергосистема Крыма готова к работе в изолированном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в ГУП РК «Крымэнерго».

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

"Испытания энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме работы прошли успешно, все запланированные цели достигнуты. Задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова выполнена, электрической энергии в достаточном количестве», — отметили в «Крымэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля был отключен энергомост в Крым для проверки работоспособности новых Таврической и Балаклавской ТЭС.

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