Без сбоев – энергетическая система Крыма готова к самостоятельной работе
Симферополь, 24 апреля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Энергосистема Крыма готова к работе в изолированном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 24 апреля в ГУП РК «Крымэнерго».
Андрей Грук ИА Красная Весна
ЛЭП
"Испытания энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме работы прошли успешно, все запланированные цели достигнуты. Задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова выполнена, электрической энергии в достаточном количестве», — отметили в «Крымэнерго».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля был отключен энергомост в Крым для проверки работоспособности новых Таврической и Балаклавской ТЭС.