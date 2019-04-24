Париж, 24 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault представил концепцию фургонов Kangoo нового поколения, которые появятся в 2020 году. Об этом 24 апреля сообщает издание Automotive News Europe.

Speedme.ru Renault Kangoo Z.E

Новый Kangoo был представлен как аккумуляторная электрическая концепция под названием Kangoo ZE.

Это совершенно новая модель с платформой, отличной от используемой в текущей версии, которая выпускается с 2007 года. Как сообщает Renault, это будет «чистый лист».

Концепция представляет около 80% от того, как будет выглядеть финальная версия фургона. Она будет построена на общей платформе Renault-Nissan-Mitsubishi, но точных сведений о ней не сообщается.

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