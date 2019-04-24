Москва, 24 апреля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Поскольку суды в России, как известно, штрафуют теперь не только за сам акт неуважения, но и за новости о неуважительных акциях к власти, конкретный контент — кто, кого и каким способом не уважил, уходит с рынка средств массовой информации на рынок слухов, а для аналитика наименее рисковая стратегия — петь песню безумству тех храбрых, которые возьмутся разъяснять, в чём суть вопроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«К нашим же компетенциям относится тот факт, что 34-летнего гражданина из Новгородской области оштрафовали за размещение неподобающего контента в социальной сети, а не на заборе. Как Малая Вишера, где проживает нарушитель, так и Чудово, где работает районный суд, расположены в Новгородской области.

Таким образом, событие носит скорее региональный характер, хотя уровень его освещения — федеральный. Недоброжелатели государственной политики интернетизации малых городов могут тут же заметить, что интернет в населённом пункте с 11 тыс. жителей расширяет площади для размещения нелегального контента (стен и заборов мало, а интернет — безграничен)», — пояснил эксперт.

Штраф в 30 тысяч рублей практически равен средней заработной плате по области, которая в феврале составила 28,9 тыс. рублей — вполне ощутимый, хотя вряд ли разрушающий сигнал. Власть велика и многочисленна, а социальными сетями пользуется значительная часть населения, можно лишь напомнить о выгодах сдержанности и хладнокровия и посоветовать ничего не писать в смущённом состоянии души.

«Более того, социальные сети и мессенджеры всячески стараются помогать в этом технологически, изобретая различные опции, которые позволяют отложить сообщение, задержать его, а в будущем, возможно, сумеют и предупредить о его возможных юридических последствиях.

Иными словами, только напишет пользователь социальной сети слово «власть», как искусственный интеллект отключит клавиатуру и позволит только мышкой выбирать из трёх вариантов — «мудрая», «заботливая» и «всё видит». Скорее всего, услуга такая будет бесплатной, но для особо возбудимых могут придумать и платные VIP-опции», — высказал своё мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя, который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал «оскорбительную запись в адрес президента» России.

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