Москва, 24 апреля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Интересно, кто-нибудь считал, сколько соборов Богоматери во Франции? Роскошные соборы в Реймсе, Амьене или Шартре названы в Её честь. Почему же именно собор Парижской Богоматери стал символом всей Франции?

Национальная электронная детская библиотека В. Гюго и его роман «Собор Парижской Богоматери» / автор А. Ястребов; консультант В. Коровина.- Москва : Диафильм, 1989.- 1 дф. (46 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38316

Национальная электронная детская библиотека Нотр-Дам-де-Пари, 17.03.2018 21:40

Национальная электронная детская библиотека По Франции / С. Зыков.- Москва : Диафильм, 1975.- 1 дф. (50 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37166

Возможно, благодаря Виктору Гюго и его роману «Собор Парижской Богоматери». В нем собор служит не просто декорацией, его можно считать героем романа наравне с Квазимодо и Эсмеральдой.

Национальная электронная детская библиотека В. Гюго и его роман «Собор Парижской Богоматери» / автор А. Ястребов; консультант В. Коровина.- Москва : Диафильм, 1989.- 1 дф. (46 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38316

Национальная электронная детская библиотека В. Гюго и его роман «Собор Парижской Богоматери» / автор А. Ястребов; консультант В. Коровина.- Москва : Диафильм, 1989.- 1 дф. (46 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38316

Национальная электронная детская библиотека В. Гюго и его роман «Собор Парижской Богоматери» / автор А. Ястребов; консультант В. Коровина.- Москва : Диафильм, 1989.- 1 дф. (46 кд.)

Роман Гюго неразрывно связал Париж и Собор в одно целое.

«Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека, и народа, единое и сложное …» — В. Гюго

Национальная электронная детская библиотека По Франции / С. Зыков.- Москва : Диафильм, 1975.- 1 дф. (50 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37166

Национальная электронная детская библиотека По Франции / С. Зыков.- Москва : Диафильм, 1975.- 1 дф. (50 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37166

Кроме того, Гюго подарил собору вторую жизнь, ведь к моменту выхода романа в свет собор находился в плачевном состоянии, и даже стоял вопрос о его сносе.

Нотр-Дам-де-Пари — это одна из самых ранних и значительных готических построек. Собор строили больше 150 лет. Традиционно особое внимание уделено западному фасаду, который венчают две мощные башни-колокольни. Фасад украшен тремя стрельчатыми входами-порталами, огромным круглым ажурным окном-розой на втором ярусе и колоннадой на третьем.

Национальная электронная детская библиотека Искусство Средних веков / автор В. Тяжелов; консультант А. Губер.- Москва : Диафильм, 1966.- 1 дф. (55 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45570

Национальная электронная детская библиотека Искусство Средних веков / автор В. Тяжелов; консультант А. Губер.- Москва : Диафильм, 1966.- 1 дф. (55 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45570

Легкий воздушный каркасный свод удалось сделать за счет аркбутанов и контрфорсов, которые принимают на себя напряжение, создаваемое сводом.

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Знаменитый шпиль упал во время пожара 15 апреля 2019 года уже во второй раз. Впервые он был уничтожен во время Великой французской революции, когда парижанам пришлось платить Конвенту за предотвращение полного сноса собора.

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Также во время пожара 2019 года провалилась сводчатая крыша, крытая свинцом и державшаяся на дубовом каркасе. Остатки шпиля и крыши упали на каменный сводчатый потолок. К счастью, он выдержал нагрузку, и в целом каменная основная конструкция собора не пострадала.

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Но поскольку известняк, из которого выстроен собор, плохо переносит высокие температуры, специалистам предстоит тщательно исследовать состояние камня для принятия решения об объеме реставрационных работ.

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Национальная электронная детская библиотека Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (44 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39773

Из собора удалось вынести главные реликвии: терновый венец Иисуса Христа и тунику Людовика IX. Оставшиеся в живых картины сильно пострадали от жара и копоти и будут реставрироваться в Лувре.

Пожар не уничтожил собор, он просто вписал еще одну страницу в великую историю великого здания. Пожар 15 апреля 2019 года объединил французов, сбор пожертвований на восстановление идет полным ходом, и, если верить обещаниям президента Франции Макрона, через пять лет собор обретет привычные очертания.

«Великие соборы, как и великие горы, — создания веков», — В. Гюго.

Национальная электронная детская библиотека Готические соборы Франции / автор М. Зубова; художник-оформитель И. Шаталова.- Москва : Диафильм, 1990.- 1 дф. (47 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45037

Национальная электронная детская библиотека Готические соборы Франции / автор М. Зубова; художник-оформитель И. Шаталова.- Москва : Диафильм, 1990.- 1 дф. (47 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45037

Национальная электронная детская библиотека Готические соборы Франции / автор М. Зубова; художник-оформитель И. Шаталова.- Москва : Диафильм, 1990.- 1 дф. (47 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/45037

Смотрите диафильмы о Франции, искусстве Средневековья и готических соборах из коллекции Национальной электронной детской библиотеки:

В. Гюго и его роман «Собор Парижской Богоматери» / автор А. Ястребов; консультант В. Коровина. — Москва: Диафильм, 1989. — 1 дф. (46 кд.)

По Франции / С. Зыков. — Москва: Диафильм, 1975. — 1 дф. (50 кд.)

Искусство Средних веков / автор В. Тяжелов; консультант А. Губер. — Москва: Диафильм, 1966. — 1 дф. (55 кд.)

Архитектура готики / автор Л. Пушкова; худож.-оформитель Е. Лехт. — Москва: Диафильм, 1986. — 1 дф. (44 кд.)

Готические соборы Франции / автор М. Зубова; художник-оформитель И. Шаталова. — Москва: Диафильм, 1990. — 1 дф. (47 кд.)