Москва, 24 апреля, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Сегодняшний рабочий день президента РФ Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге. Уже в ближайшее время глава государства встретится с российскими парламентариями в Таврическом дворце. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Заседание Совета законодателей РФ в Таврическом дворце Петербурга

Отмечается, что это будет уже седьмое выступление президента страны. Официальный представитель Кремля отметил, что Путин традиционно проводит очень субстантивные разговоры с законодателями всех уровней.

«В 2019 году эти мероприятия особенно актуальны в контексте обсуждения выполнения майских указов», — добавил Песков.

Также на сегодня у главы государства запланирована видеоконференция с предприятием «Криогаз Высоцк». Кроме того, Путин заслушает отчёт от главы правления «Новатэка» Леонида Михельсона.

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Ким Чен Ына в России встретили хлебом и солью

А уже вечером 24 апреля глава государства отправится на Дальний Восток, где 25 апреля состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Перед Владивостоком остановится в Чите, где проведёт совещание по пожарам в Забайкалье.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 апреля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и сопровождающие его высокопоставленные лица приехали на бронепоезде из Пхеньяна в Россию. Российско-северокорейскую границу поезд пересёк примерно в 10 утра по местному времени. После остановки на станции Хасан в Приморском крае, северокорейский лидер отправился во Владивосток.

Здесь 25 апреля состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Она пройдёт в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский Стороны обсудят политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова. После этого российский лидер отправится в Пекине на форум «Один пояс — один путь», а Ким Чен Ын пробудет во Владивостоке ещё один день. Предполагается, что он посетит несколько объектов в городе, в том числе Приморский океанариум.