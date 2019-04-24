Москва, 24 апреля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Все направленные на решение ядерной проблемы Северной Кореи усилия заслуживают поддержки, заявил 24 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

«Здесь все усилия заслуживают поддержки, если они преследуют цель денуклеаризации и в целом решения проблемы двух Корей», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 апреля Ким Чен Ын прибыл на своем бронированном поезде на железнодорожный вокзал во Владивостоке. По словам северокорейского лидера, он рад оказаться на российской земле, и подчеркнул, что этот визит в Россию для него — не последний.

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