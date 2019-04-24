Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Минфин разрабатывает варианты ухода от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), чтобы обеспечить возможность регионов зачислять налоги в свой бюджет в полном объеме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление Антона Силуанова

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть нормы функционирования консолидированной группы налогоплательщиков с тем, чтобы избежать искусственного превращения регионов-доноров в дотационные. Так, отметил Володин, консолидированные группы зачастую выводят налогооблагаемую базу и бюджеты регионов недополучают положенные им средства.

«Мы договорились о том, что не будем больше расширять перечень консолидированных групп, и этот перечень конечный — в 2023 году все консолидированные группы налогоплательщиков завершат свою работу», — заявил Силуанов.

Кроме того, отметил он, такие группы зачастую прибыль, чтобы затем создать общие центры прибыли и центр затрат. Силуанов напомнил, что для того, чтобы эта ситуация меньше влияла на бюджетную обеспеченность регионов, правительство совместно с Госдумой уже предприняли ряд мер.

«Мы договорились о том, что объем затрат, который могут относить на прибыль такие предприятия, входящие в состав консолидированной группы налогоплательщиков, может не более 50% затрат, которые они хотят отнести в этом финансовом году. Это снизило сокращения прибыли и наоборот повысило финансовый результат субъектов России, из которых прибыль раньше уводилась. Это хорошая мера, и субъекты РФ это оценили и оценили возможности по собственным доходам», — отметил Силуанов.