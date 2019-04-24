Москва, 24 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Ситуация с поставками бутылок для виноделов Крыма хоть и комичная, но не является редкостью последнее время для России. «Кавминстекло» — основной поставщик стеклотары для винзаводов полуострова, после смены владельца, а им теперь является гражданин США, из-за опасения санкций отказывается поставлять свою продукцию в Крым, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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«Более того, руководство завода просит не афишировать истинную причину отказа, выбирая в качестве основной версии отказа от поставок всевозможные технические проблемы. При этом немалая часть крымских виноделов без проблем покупают бутылки у «Кавминстекла» через посредников.

При хорошей организации отследить такую схему крайне затруднительно (это не турбины для электростанции, которых в мире «по пальцам пересчитать»), так что риски попасть под санкции относительно невелики», — пояснил эксперт.

Чего можно ожидать в будущем? Учитывая, что производство стеклотары для винодельческих предприятий — это непростой и довольно продолжительный процесс, а надо согласовывать форму и параметры стеклотары, настраивать оборудование, подбирать комплектующие (те же красители) и т. д., вряд ли можно ожидать быстрой переориентации виноделов Крыма на иных поставщиков. Да и увеличение логистического плеча в этом случае заметно поднимет расходы, тем более что стеклотара является довольно непростым в транспортировке товаром.

«Традиционно пользователи стеклянных банок и бутылок закупают их у местных производителей. «Кавминстекло» же расположена рядом и является давним и традиционным поставщиком бутылок для крымских виноделов.

Так что, скорее всего, какая-то часть продукции будет поставляться через посреднические схемы, а недорогие сорта вин вполне могут быть переориентированы на альтернативную упаковку в виде картонных коробок», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские виноделы могут приостановить производство из-за нехватки бутылок. «Следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он (новый топ-менеджер Александрс Павловс) останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму», — говорится в официальном письме.

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