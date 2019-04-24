Ярославль, 24 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отправила организаторов первомайских шествий согласовывать свои мероприятия с коммерческой организацией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ главы администрации Кировского и Ленинского районов Александра Трудоношина.

Yarkprf.ru Первомайская демонстрация

Заявки на проведений демонстраций подали объединение профсоюзов Ярославской области и депутат Ярославской областной думы от КПРФ Елена Кузнецова. Как сообщил глава администрации Кузнецовой, проезжая часть улицы Свободы около дома № 1 и часть площади Волкова, где должен был пройти митинг, сдана мэрией в аренду коммерческой организации. С ней и надо согласовывать шествие и митинг.

«…требуется согласие собственника или иного законного владельца территории на проведение публичного мероприятия, которое предоставляется в орган публичной власти одновременно с уведомлением о проведении публичного мероприятия. Следовательно, у территориальной администрации отсутствует обязанность по согласованию проведения публичного мероприятия», — говорится в ответе районной администрации.

Улица и площадь сданы в аренду АО «Спектр-Холдинг». По словам председателя объединения профсоюзов области Сергея Соловьева, профсоюзам «Спектр-холдинг» согласовал проведение акции. А коммунистам коммерческая фирма мероприятие не согласовала.

«Я звонил заместителю генерального директора «Спектр-Холдинг» Крылову, он отказался согласовать демонстрацию и митинг на том основании, что профсоюзы подали заявку раньше. Хотя у нас и профсоюзов разное время, они проходят через площадь Волкова за час 20 минут до нас», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Сейчас коммунисты планируют получить письменный ответ акционерного общества, а также пожаловались на действия мэрии в прокуратуру.

«Мы не согласны с позицией мэрии, что нужно согласовывать с арендатором. Согласовывать нужно с собственником, которым является мэрия Ярославля. Мы понимаем, что арендаторам вложили в голову мысль об отказе», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Кузнецова.

Теперь коммунисты планируют выяснить, платит ли «Спектр-Холдинг» арендную плату за муниципальную землю.

Мэрия предложила коммунистам объединить шествие с профсоюзами либо изменить маршрут — пройти по проспекту Ленина от памятника Карла Маркса до памятника Ленину. Но такой вариант Елену Кузнецову не устраивает.

Площадь Волкова была сдана в аренду АО «Спектр-Холдинг» для строительства подземного торгово-развлекательного центра в 2000-х годах. Строительство так и не началось.