Москва, 24 апреля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Российской государственной библиотеке для молодёжи в Москве пройдёт фестиваль независимых художников PICFEST. Мероприятие состоится 28 апреля и объединит художников-иллюстраторов из различных городов России, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба РГБМ.

Пресс-служба РГБМ PICFEST

«Фестиваль проходит в РГБМ уже в третий раз. Это волонтёрский некоммерческий проект, объединяющий молодых амбициозных художников. Для кого-то участие в проекте — первая серьёзная заявка о себе в профессиональном мире, важный выход в «офлайн» и встреча с поклонниками своего творчества», — рассказывает руководитель Центра рисованных историй и изображений РГБМ Александр Кунин.

В рамках фестиваля пройдут лекции: «Как победить перфекционизм, чтобы смело создавать всякие штуки» от Лины Рорич и «Создание комикса» от mindaniels. Также на PICFEST состоится мастер-класс по татуировке в стиле handpoke от Ани Сацуро. Фестиваль начнётся 18:00 в конференц-зале РГБМ.

Напомним, что 20-го апреля Российская государственная библиотека для молодёжи проводила специализированное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019». Оно называлось «Безумная ночь, или Рождение авангарда» и было посвящено творческой театральной атмосфере 1910−1920-х годов.