Новосибирск, 24 апреля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. После пожара в посёлке Курундус Тогучинского района Новосибирской области возбуждены одно уголовное дело — за нарушения требований пожарной безопасности и шесть административных дел: в отношении четырех граждан — за разведённые костры и палы травы, главы поселения и администрации сельского совета — за неорганизованную уборку территории, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по региону.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области После пожара в поселке Курундус возбудили уголовное и административные дела

«Пожар оставил без жилья три семьи, также сгорело четыре постройки. Виновника должны наказать по всей строгости закона. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса России «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности». Дознаватели МЧС проводят соответствующее расследование. Оценивается ущерб от пожара», — прокомментировал ситуацию начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

Как отметили в ведомстве, с начала пожароопасного сезона составлено более 160 административных протоколов за палы травы, разведение костров и неочистку территории от сгораемого мусора и сухой растительности. Больше всего нарушений — в Тогучинском, Купинском, Искитимском и Здвинском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожаром в новосибирском посёлке Курундус заинтересовались следователи — назначена доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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Напомним, 23 апреля 2019 года в новосибирском посёлке Курундус произошёл крупный пожар. Три жилых дома и несколько хозяйственных построек были полностью уничтожены.