Владивосток, 24 апреля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Русский каравай, бронепоезд, истребители в небе над Владивостоком, а ещё большие ожидания в политике и экономике двух стран, решение ядерной проблемы, предстоящий Восточный экономический форум — как Россия встречала северокорейского лидера Ким Чен Ына и чем запомнится его первый визит?

Primorsky.ru Ким Чен Ын в Приморье

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По пути во Владивосток бронепоезд председателя госсовета КНДР сделал небольшую остановку на приморской станции Хасан. Там лидер Северной Кореи провел короткую встречу с представителями встречающей стороны. Ким Чен Ына встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Я рад оказаться на русской земле», — приветствовал встречающих его представителей российской власти Ким Чен Ын.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал лидеру КНДР о том, как встречал предыдущего руководителя Северной Кореи, отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира — в Амурской области, где тогда работал губернатором. Лидер Северной Кореи сказал, что помнит это событие по фотографиям.

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Глава Приморья Олег Кожемяко выложил в своём «Инстаграм» раритетные фото со встречи Ким Чен Ира в Амурской области.

«У нас всегда были хорошие отношения с КНДР. Работая в Амурской области, я встречал отца нынешнего руководителя и сам приезжал в гости к Ким Чен Иру. Такие визиты всегда служили хорошей основой для нашей дружбы», — написал в своем «Инстаграм» Олег Кожемяко.

Во время подготовки к приезду лидера КНДР и самого визита Владивосток застыл в пробках. Новоиспечённая столица Дальнего Востока и в обычные дни стоит в пробках, а уж когда случаются грандиозные события, пробки становятся просто «эпическими». Горожане злились, опаздывая по своим делам, а от нечего делать следили за истребителями, закрывшими небо над городом в связи с прибытием лидера Северной Кореи. По словам очевидцев, военные самолёты видели сразу в нескольких районах Владивостока, написало ИА PrimaMedia.

Ким Чен Ына в Приморье встречали по русской традиции русским караваем. Накануне многие гадали: отведает ли лидер КНДР русского угощения? Отведал, не нарушив традиций. В меню для северо-корейской делегации российская сторона предусмотрела борщ, пельмени и икру.

«Пища будет простая: наш борщ, наши пельмени. То, что отличает традиционную русскую кухню. Икра, конечно, тоже будет, — привело слова губернатора Приморья Олега КожемякоИА VladNews.

Но, конечно, главный интерес российских СМИ, политиков, общественности — не в меню северокорейского лидера и не в том, что он сказал во время коротких встреч с встречавшими его россиянами. Главное будет сказано 25 апреля, во время встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным. Известно, что сразу после этой встречи глава Северной Кореи направится в Пекин.

Пока Ким Чен Ын ехал на бронепоезде в Приморье, эксперты строили предположения о последствиях его визита. Во главу угла поставлено решение ядерной проблемы.

Доктор политических наук Илдус Ярулин высказал предположение, что визит Ким Чен Ына может стать подготовкой к визиту северокорейской делегации на юбилейный, пятый по счету, Восточный экономический форум, который пройдёт в сентябре 2019 года во Владивостоке. Политолог также высказал мнение о том, что главной темой может стать вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

«Первое, что стоит отметить: Россия остается не только мощным региональным игроком, но и игроком мирового уровня. Есть шанс добиться успеха в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Сегодня рассматривается возможность возобновления диалога пяти стран — Китая, Южной и Северной Кореи, России, США. Для России это очень интересный момент, связанный с тем, что у президента США Дональда Трампа это не получилось, последняя встреча в Ханое ничем не завершилась. В этой связи Россия продолжает выступать именно как мировая держава», — прокомментировал Ярулин корреспонденту ИА REGNUM.

Илдус Ярулин также предположил, что встреча лидеров двух стран может иметь благоприятные экономические последствия. Речь может идти о строительстве железной дороги через Северную Корею до Южной, строительстве газопровода, других совместных экономических проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию для встречи со своим коллегой, президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча пройдет 25 апреля во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ.