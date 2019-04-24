Москва, 24 апреля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Жителям России могут запретить держать у себя дома таких экзотических животных, как крокодилы и питоны. В настоящее время новый список животных, которые могут попасть под запрет для содержания в домашних условиях, уже подготовлен. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на проект постановления.

Цитата из мф Чебурашка и крокодил Гена. Режисер Роман Качанов. 1971 Крокодил и чебурашка

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Разработкой документа занималась рабочая группа при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. В расширенный перечень попали крокодилы, тарантулы, сервалы, черепахи (трёхкоготные мягкотелые длиною свыше 4 м и крупные каймановые), а также обыкновенные лисицы и рыжие волки, росомахи, медоеды. Под запретом могут оказаться и макаки, павианы, филины, вараны, гиены и мурены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минприроды выступило с инициативой ввести запрет на содержание в домашних условиях хищных животных, ядовитых змей и насекомых, а также морских млекопитающих. В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, уточняется, что под запрет для содержания в домашних условиях могут попасть хищники весом свыше 20 кг: медведи, тигры, ирбисы, гепарды, ядовитые змеи и насекомые, представляющие опасность для человека, в том числе пауки, скорпионы, каракурты. Предлагается также запретить держать в квартирах ламантинов, сирен, тюленей и моржей.