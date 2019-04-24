Киев, 24 апреля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. По приезду на Украину беглый экс-президент Виктор Янукович понесёт наказание, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 24 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Янукович-Порошенко

«Радуюсь намерениям Януковича вернуться на Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт… Ждём приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками», — написал он.

Напомним, украинский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за «государственную измену» и «организацию расстрелов» на улице институтской в центре Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил, что политик рассчитывает вернуться на Украину во время правления президента Владимира Зеленского.

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