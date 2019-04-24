Пекин, 24 апреля, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Новые фотоснимки поверхности обратной стороны Луны опубликованы командой китайской лунной миссии «Чанъэ-4». Об этом сообщается на сайте Планетарного общества.

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Снимки получены луноходом «Юйту-2». Отмечается, что с момента посадки на обратную сторону Луны аппарат пережил три лунных ночи и четыре лунных дня. Сейчас он находится в режиме гибернации и пережидает четвёртую лунную ночь, которая завершится 28 апреля.

Также луноход «Юйту-2» занимался изучением образцов лунных пород и проводил съёмку окружающей местности.

Напомним, 3 января 2019 года станция «Чанъэ-4» совершила посадку на обратной стороне Луны и высадила на ее поверхность луноход «Юйту-2».

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