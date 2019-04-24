Москва, 24 апреля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России запустил новый канал «Просто о выборах» на Youtube. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. Голосование. 1755

«Основная задача проекта заключается в обеспечении качественными обучающими материалами кадров избирательных комиссий, информировании всех участников избирательного процесса о направлениях работы избирательной системы и особенностях избирательного процесса в России», — заявила Памфилова.

В настоящее время на канал уже загружены первые материалы, в дальнейшем он будет пополняться обучающими материалами, в том числе в формате небольших видеолекций и репортажей с мероприятий.