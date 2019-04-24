Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Закон о функционировании консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) было бы правильно пересмотреть, чтобы не загонять регионы, которые могут выступать донорами, в список дотационных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Ян Массейс. У сборщика налогов. 1539

«Что касается консолидированной группы налогоплательщиков, получается, еще четыре года мы будем жить в таком налоговом режиме. Может быть, надо пересмотреть этот закон. Давайте вместе возьмем это и сделаем», — заявил Володин, обращаясь к первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.

Так, по словам Володина, сегодня необходимо создавать условия для того, чтобы регионы сами пополняли свою налогооблагаемую базу.

«Когда мы говорим о регионах, что им необходима помощь, это один путь. А есть второй путь — создать условия для того, чтобы регионы сами решили эту проблему. Принятый ранее закон о консолидированной группе налогоплательщиков многие регионы перевел в группу дотационных. Причем уменьшил бюджетную обеспеченность этих регионов», — заявил Володин.

Так, по его словам, одним из наиболее ярких примеров стала Астраханская область, которая потеряла часть поступлений в бюджет из-за КГН.

«Консолидированная группа налогоплательщиков зачастую те средства, которые они должны выплачивать в бюджет РФ, … их не уплачивают, потому что через эту налоговую нормы они оптимизируют свои потери по предприятиям, которые, допустим, находятся вне пределов РФ, так как речь идет о налоге на прибыль. И получается то, что они заработали в Астрахани или зарабатывают там, они берут и используют для того, чтобы погасить свои проблемы на другом предприятии, которое находится у кого-то в США, у кого-то в Европе, у кого-то в Азии. И от этого теряет казна России, но что немаловажно, от этого потеряли многие субъекты РФ», — отметил Володин.

В связи с этим, считает он, необходимо продумать систему, при которой крупные предприятия оплачивали бы налоги по месту нахождения этих компаний, если они находятся в регионах, чьи дотации не превышают 10% от бюджета. За счет изменений этих условий, считает Володин, количество регионов-доноров может увеличиться. Так, сегодня в РФ есть 13 регионов, которые могут обеспечивать себя сами и помогать другим, а если пересмотреть нормы функционирования КГН, то их число может вырасти, уверен Володин. С просьбой проработать возможные решения по изменению ситуации он обратился к первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.