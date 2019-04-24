Иркутск, 24 апреля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко призвал жителей региона оказать помощь соседнему региону — пострадавшему от степных пожаров Забайкальскому краю. В официальном сообщении по этому поводу сказано, что перевести средства для пострадавших в Забайкальском крае может любой желающий, и правительство Приангарья присоединяется к данной акции.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Это огромное горе для сотен семей. Поэтому я вышел с предложением к работникам правительства региона оказать посильную помощь пострадавшим», — отметил глава Приангарья.

Он также напомнил, что два года назад в Иркутской области от пожара пострадал поселок Бубновка в Киренском районе. Тогда средства для помощи погорельцам собирали жители всей России.

Напомним, весной 2017 года в Приангарье сгорели десятки домов. Наибольший ущерб был нанесен населенному пункту Бубновка Киренского района, где жилья лишились более 290 человек. Там огонь уничтожил 59 жилых домов и семь социально значимых объектов.

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В Забайкалье степные пожары, начавшиеся 19 апреля, уничтожили более 100 строений, более 600 человек признаны пострадавшими. Также в результате штормового ветра и непотушенных вовремя палов в регионе сгорело более 10 тысяч домашних животных. Человеческих жертв нет, но термические ожоги получили более 30 человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. В регионе действует режим ЧС. 25 апреля в Забайкальский край должен прибыть российский президент Владимир Путин.