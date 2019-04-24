Омск, 24 апреля, 2019, 13:06 — ИА Регнум. В Омске в ходе профилактической операции «Маячок» автоинспекторы выявили два факта непредоставления преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в Госавтоинспекции по Омской области, профилактическое мероприятие состоялось 23 апреля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автомобильное движение по улице Ленина. Омск

Сотрудники полиции осуществляли контроль во время движения бригады скорой помощи на вызов.

В отношении водителей-нарушителей возбуждено административное делопроизводство. Им грозит штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством от одного до трёх месяцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бригады скорой помощи зачастую сталкиваются в своей работе с различными трудностями. Например, как ранее признавались сами омские медики, очень сложно пробиться на вызов во двор, вплотную заставленный припаркованными автомобилями. Также серьёзную угрозу представляют пьяные и неадекватные пациенты.

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