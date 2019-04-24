Москва, 24 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Росстат вполне мог найти дополнительные доходы у населения, опираясь на косвенные признаки. Ничего удивительного в этом нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Федеральная служба государственной статистики

«Не секрет, что большое количество граждан имеют дополнительные доходы, которые официально нигде не фигурируют, однако в теории их можно отследить, если анализировать расходы населения страны. Вопрос только в том, насколько можно доверять этим параметрам, которые использует в своих расчетах Росстат», — отметил эксперт.

Уточнение модели, безусловно, необходимо для более лучшего понимания реальной картины доходов населения, а также оценки масштабов теневой экономики России.

«Однако хочется надеяться, что эти данные не станут базой для того, чтобы разработать и внедрить новые налоги для населения. Учитывая низкий уровень жизни граждан России, дополнительные налоги могут ускорить и без того негативный тренд падения реальных доходов населения, который длится уже пять лет», — считает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, после пересчёта по новой методике Росстат обнаружил, что в 2016—2018 гг. доходы граждан страны оказались почти на 1,75 трлн руб. больше по сравнению с предыдущими расчётами.

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