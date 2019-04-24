Москва, 24 апреля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, российский рубль падает по отношению к доллару и евро, что можно считать спекулятивным всплеском и фактом, что рынок уже учел максимум положительных новостей, которые поддерживали рубль сильным. Здесь и данные по продаже ОФЗ с начала текущего года, и предстоящий аукцион текущего дня, и динамика цен на рынке энергоресурсов, и завтрашний пик налоговых выплат, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако не стоит рассчитывать, что нынешняя просадка рубля — это старт для его падения. Вряд ли. Валютные спекулянты еще должны будут отработать стоп ордера и разуверить население в возможном падении национальной валюты. Потому в перспективе до начала мая, более вероятно, торги будут проходить в диапазоне 63−64 рубля по доллару и 71−72 по евро», — полагает эксперт.

Сегодня на валютном рынке могут распродавать рубли в силу того, что 23 апреля резко дорожал доллар США против корзины валют. Такой интерес к надежному доллару США является поводом для распродажи валют развивающихся стран в целом. То есть рубль попал под волну коротких позиций из-за интереса к защитному доллару.

«Однако стоит отметить, что золото, которое тоже считают защитным, не продемонстрировало резкого роста за аналогичный период. Японская йена, такая же защитная, уже неделю торгуется в небольшом диапазоне, к ней интереса нет.

Швейцарский франк более волатильный, чем обычно, но он также падает, а не растет. То есть интерес к доллару ситуационный и не отображает каких-то страхов инвесторов. Иначе — все бы защитные инструменты дорожали. Это значит, что падение рубля временное и ожидаются новые максимумы года», — считает Сальникова.

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