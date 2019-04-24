Анкара, 24 апреля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали 16 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 24 апреля Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Ранее, 23 апреля прокуратура Анкары выдала ордеры на арест 25 человек, связанных с вышеуказанной организацией. В настоящее время силовые структуры разыскивают еще девять человек.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.