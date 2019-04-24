Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Высокая дифференциация экономических показателей между регионами РФ не позволяет в полной мере реализовать национальные проекты, поэтому необходимо предпринимать меры по выравниванию бюджетной обеспеченности и экономического развития субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля, об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

В частности, отметил он, для реализации целей нацпроектов, о которых ранее говорил президент РФ Владимир Путин, необходима финансовая устойчивость всех субъектов РФ.

«Поскольку наша страна очень разная с точки зрения экономического потенциала, с точки зрения бюджетной обеспеченности, то, конечно, наша задача заключается в том, чтобы помочь субъектам РФ создать этот устойчивый потенциал», — заявил Силуанов.

Так, по его словам, для этого необходимо сконцентрироваться на выравнивании регионов с точки зрения экономических показателей.

«Если мы говорим о дифференциации субъектов РФ, приведу лишь несколько цифр: у нас уровень валового регионального продукта на душу населения отличается между наиболее богатыми и менее экономически развитыми субъектами РФ в 93 раза. Среднедушевой уровень дохода населения — разрыв в пять раз. Объем инвестиций в капитал — дифференциация составляет 200 раз. Поэтому, конечно, вопросы выравнивания и создания условий финансовых — это очень важная тема, мы постоянно над ней работаем», — заявил Силуанов.