Ереван, 24 апреля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не отрицают исторические факты, а они заключаются в том, что события 1915 года — одно из самых страшных зверств XX века, в ходе брифинга с журналистами сегодня, 24 апреля, заявила посол США в Армении Линн Трейси.

azatutyun.am Линн Трейси

Дипломат посетила мемориальном комплекс «Цицернакаберд», где каждый год 24 апреля вспоминают жертв Геноцида армян в Османской Турции. Посол отметила, что то, что произошло в 1915 году, было одним из худших злодеяний XX века.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения. Во время слушаний в Соединенных Штатах по одобрению моей кандидатуры я отмечала и вновь отмечу, что Соединенные Штаты не отрицают эти исторические событие, не отрицают эту историческую реалию, и то, что произошло в 1915 году, является одним из худших злодеяний 20-го века. И мы по-прежнему поощряем стойкость, которую мы видим в армянском народе», — заявила Линн Трейси.

Из 50 штатов США, где проживают более полумиллиона армян, 49 признали Геноцид армян. Геноцид армян остается непризнанным только в штате Миссисипи. США не признали Геноцид и на федеральном уровне.

С 1960-х годов армянская община Америки борется за признание убийств и депортаций полутора миллиона армян в Османской Турции в 1915 году геноцидом и осуждение этого преступления. Однако лидеры Белого дома в целом избегали использования термина геноцид и предлагали свою помощь в примирении армян и турок. 44-й и 45-й президенты США, Барак Обама и Дональд Трамп, в своих обращениях 24 апреля использовали армянский термин «Мец егерн» («Великая резня»).