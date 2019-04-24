Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила «чудовищный разрыв» между расходами бюджетов регионов на жителя, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин в президиуме заседания Совета законодателей РФ

«Если на Чукотке в прошлом году бюджетные расходы на одного жителя составили почти 700 тыс. рублей, то в Дагестане всего 32 тыс. Разрыв, кончено же, чудовищный, и это не единичный пример», — заявила Матвиенко в Санкт-Петербурге.

Спикер Совфеда в ходе заседания Совета законодателей призвала преодолевать разрыв.

«У нас огромная страна, везде своя специфика, разная экономика, но такой пропасти между регионами быть, конечно, не должно», — подчеркнула она.