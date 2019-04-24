Киев, 24 апреля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Задержание украинских моряков стало следствием проявленного ими по указанию начальства хамства, и если впредь этого хамства представители Украины допускать не будут, то разрешится и проблема, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 24 апреля, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел Украины.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

Как сообщалось ранее, Елена Зеркаль заявила, что представители России «кардинально изменили тон разговора» при обсуждении ситуации, связанной с задержанием украинских моряков после их провокации в Керченском проливе. Российские дипломаты, по словам Зеркаль, перешли «от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку».

«Не могу достоверно судить о корректности оценки украинской замминистра «тона разговора» российских представителей по делу о задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских моряках. Сам там не был, а Елена Зеркаль никаких записей, подтверждающих её слова, не приводит.

Точно, однако, могу сказать одно: вся эта история стала результатом хамства, проявленного самими украинскими военнослужащими по указанию своего начальства в российских водах. Украинцы тогда намеренно нарушили все дипломатические приличия, но требуют к себе дипломатичного отношения.

Так что посоветовал бы украинской стороне изменить сам подход к вопросу о проходе их военными судами Керченского пролива (гражданские суда в украинские порты как шли, так и идут должным порядком) и впредь хамства не допускать, и всё будет с этим делом в порядке. И судьба моряков, думаю, решится в этом случае более благополучно, чем в случае новой провокации», — отметил Михаил Демурин.