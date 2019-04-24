Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила передать регионам части акциза на табачную продукцию, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин на Совете законодателей

«Можно подумать о передачи регионам части акцизов на табачную продукцию», — предложила Матвиенко в Санкт-Петербурге.

Сейчас акцизы от табачной продукции полностью поступают в федеральный бюджет.

Отметим, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, приравнивающий вейпы к сигаретам.