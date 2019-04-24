Ярославль, 24 апреля, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России запретило Бюро судебно-медицинской экспертизы оказывать ряд платных ритуальных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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Бюро учреждено региональным департаментом здравоохранения и фармации для проведения судебно-медицинских экспертиз и исследований. Однако кроме этой деятельности оно занималось и оказанием ритуальных услуг, которые выполняют похоронные фирмы.

«Директором бюро был утвержден прайс-лист платных услуг, включающий в том числе ряд работ, не связанных с целью создания и функционирования бюро. Ярославским УФАС России оказание услуг, не связанных с целью создания и функционирования бюро, было расценено как необоснованное преимущество на рынке ритуальных услуг в отношении конкретного юридического лица… Если вы столкнулись с ситуацией оказания бюро ритуальных услуг (туалет и бритье трупа, оформление погребального наряда, оформление религиозного обряда и т. п.), вам следует обратиться в Ярославское УФАС России», — говорится в сообщении УФАС России по Ярославской области.

Жалобы на бюро поступили от похоронных фирм. Антимонопольщики вынесли предупреждение в адрес департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. УФАС потребовало исключить из устава организации пункт «Оказание ритуальных услуг». Департамент сообщил, что это требование выполнено. Между тем на сайте бюро в списке платных услуг остаются облачение и бритье тела умершего.