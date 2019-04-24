Район Люблино находится на юго-востоке Москвы и среди москвичей имеет репутацию худшего района. Как бы то ни было, Люблино абсолютно точно можно назвать одним из самых контрастных районов столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Точечная застройка, мигранты, огромный торгово-ярмарочный комплекс «Москва», соседство с нефтеперерабатывающим заводом в Капотне, бесконечные потоки маршруток, которые оправляются от станции метро «Люблино» на рынок «Садовод», — всё это привело к тому, что за районом закрепилась слава неблагополучного. Но в то же время вместе с активной застройкой появляется удобное общественное пространство, часть территории района занимает Люблинский парк со своей усадьбой и Кузьминский парк.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Территория Люблино изначально была сельской местностью. На ней находилось несколько сел, одно из которых так и называлось — Люблино. В 1800 году это село приобрёл Николай Алексеевич Дурасов — выходец из купеческой семьи, холостяк, оригинал и эксцентрик. На берегу Люблинского пруда он выстроил себе усадьбу в виде ордена Святой Анны. Так Дурасов решил увековечить свою награду, полученную от Павла I. Дурасов в своей усадьбе разводил стерлядь, выращивал ананасы и даже завёл свой театр. В настоящее время здание этого театра занимает театральная школа. Территория усадьбы в 1948 года была передана Институту океанологии. Уже в наше время усадьба была отреставрирована, а вокруг неё в 2020 году был благоустроен парк.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Люблино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей-усадьба «Люблино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уборка листьев в Люблинском парке

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблинский парк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблинские пруды

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детская площадка в Люблинском парке

Но усадьба Люблино — это только часть истории района. В 1865 году в Москве была построена Курская железная дорога. Появилась станция «Люблино — Дачное», вокруг которой началось дачное строительство. Дачи, находящиеся в Люблино, посещали Федор Михайлович Достоевский и Антон Павлович Чехов. В память об этом сейчас в Люблино находится школа им. Достоевского и сквер им. Чехова. Раньше в сквере были установлены деревянные скульптуры из произведений Чехова, но после прошедшего недавно благоустройства сквера скульптуры пропали. Управа района заверила местных жителей, что скоро они вновь появятся.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст А. П. Чехова. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Герою Советского Союза А. Ф. Авдееву. Люблино, Москва

Вдоль железной дороги выстраивались железнодорожные мастерские, таким образом в Люблино возник рабочий поселок. И в 1925 году Люблино был присвоен статус города. В 1932 году на месте мастерских возник Литейно-механический завод им. Кагановича. Завод выпускал колёсные пары и запчасти для подвижного состава. В 1933 году образовалось вагонное ремонтное депо Люблино. Завод просуществовал до 2014 года, когда он был продан компании ПИК под застройку жилищным комплексом. Сейчас часть домов ЖК «Люблинский парк» заселен, и продолжается строительство новых. В 1960 году город Люблино вошёл в состав Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Паровоз-памятник Л-1754

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бывший Люблинский литейно-механический завод

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Локомотивное депо Люблино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Локомотивное депо Люблино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура «Девушка с сигнальными железнодорожными флажками». Станция «Депо»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптурная группа «Дети»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ЖК «Люблинский парк»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ЖК «Люблинский парк»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ЖК «Люблинский парк»

Юго-восточный округ является вторым округом после Восточного по количеству сносимых домов по программе реновации. На территории района 20 стартовых площадок, собираются снести 152 дома. В программу попали сталинские дома 1932−1935 годов. Жителям района удалось отстоять часть домов — они будут расселены и отреставрированы. Но часть всё-таки будет снесена.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом 1934 года, попавший под снос по программе реновации. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом 1934 года, попавший под снос по программе реновации. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дом 1934 года, попавший под снос по программе реновации. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство дома «Расцветай в Люблино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство дома по программе реновации. Люблино, Москва

Люблино имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру. Район имеет свою станцию метро «Люблино», три станции МЦД: «Люблино», «Депо» и «Перерва». Также достаточно хорошо развита сеть автобусных маршрутов. В Люблино 20 школ и 31 дошкольное учреждение, 8 поликлиник и больниц. На территории района находится Культурный центр Астахова, но нет ни одного кинотеатра.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство моста, который свяжет Люблинскую улицу и Юго-Восточную хорду

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выход из метро «Люблино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У метро «Люблино»

В Люблино есть уникальный Ломаковский музей старинных мотоциклов и автомобилей. Александр Алексеевич Ломаков с 60-х годов XX века коллекционировал ретроавтомобили. Ради собрания коллекций Ломаковым был создан клуб «Юные следопыты автомотостарины». В более чем сотне советских кинофильмов участвовали ломаковские машины. К сожалению, с июля 2021 года музей из-за пандемии коронавируса закрыт.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гаражный комплекс. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шиномонтаж. Люблино, Москва

В Люблино находится четыре православных храма. Также, неожиданно, в здании бывшего клуба открыта церковь Святой Ольги Римско-католической церкви.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Храм Андрея Первозванного. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Католическая церковь святой Ольги. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мусульманин

Москвичам район Люблино сейчас больше известен одним из самых больших торгово-ярмарочных комплексов (ТЯК) — «Москва». «Москва» занимает 175 000 кв. метров, имеет 5000 павильонов и 8000 парковочных мест. ТЯК Москва открыт в 2001 году. А в 2009 году из-за закрытия Черкизовского рынка сюда, а также на рынок «Садовод» переехали арендаторы. Основные покупатели — это челноки из регионов, которые закупают дешевые китайские товары. Огромная часть работников рынка — это выходцы из КНР, которые заселили уже практически весь район. В районе значительно выросла преступность и антисанитария.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У торгового комплекса «Москва». Люблино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа шаурмы. Люблино, Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торговые ряды «Люблино». Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Люблино. Москва

Жители района уже много лет требуют закрытия ТЯК «Москва» и рынка «Садовод», а также выступают против точечной застройки, но пока безрезультатно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЯК «Москва» в первый день локдауна, 28 октября 2021 года