Владикавказ, 24 апреля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержаны двое руководителей топливно-энергетического комплекса республики. Всего возбуждено 14 уголовных дел о злоупотреблении полномочиями в отношении четырех начальников территориальных участков «Газпром-межрегионгаз Владикавказ», сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе МВД РФ. Вопрос о задержании остальных участников аферы на 150 млн рублей решается в настоящее время.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Денежные средства были похищены в течение нескольких месяцев 2018 года. Мошенническую схему разоблачили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания и УФСБ в ходе обысков во всех территориальных участках компании и в головном офисе. Было установлено, что руководители и работники предприятий ТЭК, продававшие населению природный газ, списывали незаконно объемы газа на потребителей с целью сокрытия фактов крупных хищений газа и потерь газоснабжающего предприятия.

Впоследствии фиктивные данные о якобы реализованном газе использовались для обоснования и установления тарифа для потребителей. В него в том числе была включена сбытовая надбавка за реализацию газа предприятием.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 апреля, в Следственном комитете РФ сообщили о начале третьей волны по декриминализации на Северном Кавказе. По уголовному делу отца и сына Арашуковых о хищении природного газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей на территории 18 городов и населенных пунктов в Ставропольском крае и КЧР, а также в Москве были проведены обыски.

Вчера также были задержаны три человека из числа сотрудников МВД и СКР, которые, находясь в дружественных отношениях с подозреваемыми, якобы оказывали им покровительство. Среди задержанных бывший первый заместитель главы СКР по КЧР Казбек Булатов, старший следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Андрей Филиппов и начальник центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов.