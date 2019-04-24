Архангельск, 24 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В 1 квартале в Архангельской области преступность выросла на 8,4%. Правоохранительные органы зафиксировали за этот период 4701 преступление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В ведомстве отмечают, что более чем наполовину выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 54,5%.

«Произошло это за счет краж денежных средств с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств. Всего таких преступлений за первый квартал зарегистрировано 350, что составляет 27,6% от всех тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, на 7% выросло число обнаруженных в обороте фальшивых денег», — подчеркнули в прокуратуре.

Правоохранительными органами раскрыто 59,3% преступлений, что больше, чем в аналогичном периоде 2018 г. (56,9%). Однако по тяжким и особо тяжким преступлениям раскрываемость снизилась: в текущем году она составила 70,3%, тогда как годом ранее была 74,7%. Причиной этого является сокращение раскрываемости краж: в текущем году их раскрыто 58,3%, тогда как годом ранее этот показатель составил 67,4%.

Всего выявлено 2134 лица, совершивших преступления, из них 61,2% не имели постоянного источника дохода или являлись безработными.

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