Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Нехватка учителей по всей образовательной отрасли к 2030 году в России достигнет 150 тыс. человек. Об этом на заседании президиума Совета законодателей сообщила 24 апреля министр просвещения РФ Ольга Васильева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент).1911

По словам министра, сегодня в стране трудится 2 млн 262 тыс. 356 педагогов. Из них почти 670 тыс. человек работают в системе дошкольного образования, 1 млн 330 тыс. человек — в школах, 195 тыс. человек — в системе средне-профессионального образования. В организациях среднего образования также трудятся 20 тыс. мастеров производственного назначения, а 234 тыс. человек обеспечивают дополнительное образование детей.

Министерство просвещения посчитало потребность в преподавателях с учетом демографии, естественной убыли пожилых преподавателей, а также количества выпускников вузов и средне-профессиональных учебных заведений, которые приходят работать учителями.

Из полученных данных очевидно, что преподавательское сообщество стремительно стареет, а к 2030 году молодых педагогов станет еще меньше, чем сейчас. «На сегодня для нас особенно волнительна проблема, связанная с возрастом», — добавила министр.

Васильева подчеркнула, что возвращение в школу молодых педагогов и укрепление кадров является основной задачей для министерства.

«Это наиболее болезненная проблема, которая стоит сегодня перед российским образованием. Еще раз повторяю: по нашим прогнозам к 2030 году во всей отрасли не будет хватать порядка 150 тысяч человек. Это очень много», — сказала министр.

Так, из почти 2,3 млн учителей сегодня лишь 5,5% моложе 25 лет. К 2030 году, согласно прогнозам правительства, их число вырастет лишь на 0,4%, достигнув 5,9%. Преподавателей в возрасте от 25 до 29 лет сегодня в России всего 8,3% по всей отрасли, и к 2030 году этот показатель не изменится.

Педагогов в возрасте от 30 до 35 лет по всей отрасли работает 9,3%, а к 2030 году их число и вовсе сократится до 8,3%. То же произойдет и с когортой учителей в возрасте от 40 до 45 лет, сегодня их 13,3% от общего числа, а к 2030 году останется 9,3%.

Основную нагрузку сегодня несут преподаватели в возрасте 45−50 лет, их около 30%, но к 2030 году, согласно прогнозам министерства просвещения, их останется лишь 20,8%. Учителя старше 55 лет составляют 25,5% от преподавателей во всей отрасли, и к 2030 году их количество вырастет до 38,7%.

Дарья Драй ИА REGNUM Ольга Васильева

По словам Ольги Васильевой, можно утверждать, что не более 35% выпускников вузов возвращаются в образовательные организации в качестве учителя.

«Почему — я не говорю. На сегодня работа с кадрами — это не только материально-техническое оснащение школы, это не только повышение престижа профессии, который был действительно уронен абсолютно необоснованно. На сегодняшний день это очень большая работа», — сказала Васильева.

Добавим, первый заместитель главы Совета Федерации Николай Федоров заметил, что, согласно данным, полученным из регионов, в сельской местности по всей стране не хватает лишь 12 тыс. учителей.

«То есть, на один субъект федерации не хватает примерно 100 с чем-то человек, по-моему, это скромные цифры, сложно поверить», — заявил Федоров.

Он призвал местные парламенты и исполнительные власти «актуализировать эту цифру». «Как-то надо срочно, оперативно представить эти корректировки в федеральные министерства и правительства», — подчеркнул сенатор.

Напомним, согласно целям национального проекта «Образование», Россия должна как можно быстрее войти в первую десятку стран мира по качеству школьного образования.