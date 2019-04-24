Санкт-Петербург, 24 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первоочередном порядке рассмотрело внесенный Смольным законопроект о бесплатном круглогодичном проезде на пригородных электропоездах для целого ряда льготных категорий граждан, передает 24 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд

Законопроект, внесенный врио губернатора Александром Бегловым, получил поддержку профильной комиссии Заксобрания и юридического управления. Соответствующие поправки будут внесены в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

На обеспечение этих льгот предусматривается ежегодно выделять 710 млн рублей из бюджета Северной столицы.

Бесплатный проезд начнет предоставляться с 27 апреля 2019 года, о чем уже есть договоренность с РЖД и ОАО «СЗППК». Необходимые на текущий год дополнительные средства для обеспечения новой льготы (350 млн руб.) будут предусмотрены в осенней корректировке бюджета Санкт-Петербурга 2019 года.

Документ предлагает предоставить право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения в течение всего года труженикам тыла времен Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы, пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста, проработавшим в Ленинграде-Петербурге не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, а также реабилитированным жертвам политических репрессий, матерям-героиням.

Во время обсуждения законопроекта депутат Борис Вишневский («Яблоко») удивился, что внесенная им несколько месяцев назад инициатива о предоставлении льгот на пригородные поезда для доноров получила отрицательную оценку Смольного, хотя требовала совсем небольших средств. Теперь же сам Смольный вносит гораздо более затратный проект. Вишневский объяснил этот парадокс предвыборной кампанией, ради которой и вносятся такие в целом полезные для граждан предложения.

За законопроект проголосовали 45 депутатов, один воздержался, против не проголосовал никто. Спикер Вячеслав Макаров сообщил, что намерен объявить сегодня дополнительное заседание Заксобрания, чтобы как можно скорее принять закон о льготах на электрички.

В настоящее время Социальным кодексом Санкт-Петербурга для шести категорий граждан предусмотрено право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на пригородных электричках с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10% от действующего тарифа.