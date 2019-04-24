Чита, 24 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Забайкальскому краю, пострадавшему от масштабных степных пожаров, обещана помощь на федеральном правительственном уровне. О ходе визита в регион заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева информирует сегодня, 24 апреля, пресс-служба главы Забайкалья Александра Осипова.

Правительство Забайкальского края Пострадавшему от пожаров Забайкалью пообещали всестороннюю поддержку

Совершив облёт пострадавших от пожаров территорий региона, Юрий Трутнев, Евгений Зиничев и Александр Осипов встретились с жителями села Усть-Ималка Ононского района, где в результате пожаров уничтожено более 70% домов.

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«В первую очередь, руководителей интересовал вопрос обеспечения жителей, потерявших кров, временным жильём. В этом проблемы нет, уверили люди. Среди основных вопросов, которые они озвучили, — восстановление имущества, жилья, в том числе у тех, у кого есть какие-то проблемы с документами», — отмечается в официальном сообщении забайкальского правительства.

Юрий Трутнев уверил, что помощь будет оказана каждому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля Забайкалье накрыло штормовым ветром, порывы которого достигали 40 метров в секунду. Степные палы и возгорания быстро перекинулись на десятки населённых пунктов. Огнём уничтожены боле 100 домов, имущество людей, личные и фермерские хозяйства. Погибли более 10 тысяч сельскохозяйственных животных. Термические ожоги получили более 30 человек. В регионе действует режим ЧС. 25 апреля сюда должен прибыть российский президент Владимир Путин.